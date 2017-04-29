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أبو الغيط يدعو المؤسسات الإعلامية العربية لتطوير مجتمعاتها
أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يدعو المؤسسات الإعلامية العربية لتطوير مجتمعاتها

السبت، 29 ابريل 2017 08:34 م
محيط: أ. ش. أ

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أكاديمية اتحاد إذاعات الدول العربية للتدريب الإعلامي بتونس التي يزورها حاليا.

وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة العربية، إن أبو الغيط ألقى كلمة بهذه المناسبة أشار فيها إلى أن مشاركته في افتتاح الأكاديمية يأتي في إطار إيمانه بالأهمية الكبيرة للتدريب والتأهيل في مجال الإعلام، وتأكيدا لمدى حرص جامعة الدول العربية على الدعم المستمر لكل جهد من شأنه أن يسهم في تطوير وإثراء العمل الإعلامي العربي المشترك ومواكبة التطور التكنولوجي والمعلوماتي في هذا المجال الهام، خاصة وأن التدريب يعد من أهم خيارات الحل للمشكلات التي تواجه الإعلاميين في ضوء إسهامه في تنمية قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية.

كما أكد الأمين العام أن ما تشهده المنطقة العربية من حراك وتحولات وتحديات كبرى عميقة الأثر يستدعي توجيه المزيد من الاهتمام إلى مهنية ومصداقية العمل الإعلامي.

وقال أن على المؤسسات الإعلامية العربية أن تقوم بدورها في بناء وتطوير مجتمعاتها وفِي مواجهة الأخطار الناتجة عن الإرهاب والتطرف من خلال نشر ثقافة الحوار والتسامح والانفتاح على الرأي والرأي الآخر، وذلك من أجل تنوير العقول، خاصة عقول الشباب، وبحيث يسير هذا الدور جنبا إلى جنب مع الاهتمام بالتعليم وتطوير قدرات الفرد العربي من منطلق أن الفهم الصحيح لما يطرحه الإعلام من رؤى وآراء يتطلب وجود إدراك ووعي متوازن لدى الفرد يحكم من خلاله على هذه الرؤى والآراء، وهو الأمر الذي يعززه التعليم والاطلاع على المعارف المختلفة.

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