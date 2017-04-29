يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة القادمة في مسجد النادي الأهلي، لحرصه علي التواصل مع الشباب والقيادات الرياضية وإيمانا بدورها المؤثر في توجيه الشباب نحو القيم الإيجابية الأخلاقية والوطنية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنها ستهدي النادي الأهلي مجموعة متميزة من أهم إصداراتها الفكرية وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي السمح مع بعض الكتب المترجمة باللغات الأجنبية، وفي مقدمتها كتاب “مفاهيم يجب أن تصحح” إيمانا منها بضرورة وأهمية نشر الفكر الوسطي بين الشباب.

وكان وزير الأوقاف قد ألقى خطبة الجمعة الأسبوع قبل الماضي في نادي الزمالك بحضور رئيس النادي المستشار مرتضى منصور.