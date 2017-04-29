"رجال أعمال الأجهزة المكتبية": إتمام صفقات تجارية خلال المعرض الدولي للطباعةالسبت، 29 ابريل 2017 08:36 م
أكدت جمعية “رعاية رجال الأعمال وكلاء ومستوردي وشركات الأجهزة المكتبية” نجاح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا ومستلزمات الطباعة، الذي أقيم لأول مرة في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، بمشاركة نحو 25 دولة أجنبية، وذي انتهت فعالياته أمس الأول.
وذكرت الجمعية - في بيان صحفي اليوم - أنه تم اتخاذ قرار بإعادة تنظيم المعرض في مصر العام القادم، نظراً لما حققه من نجاحات ملحوظة، حيث عقد آخر مرة في أسبانيا العام الماضي، مضيفة أنه تم خلال المعرض العديد من الصفقات التجارية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الصينيين والفرنسيين ومختلف الجنسيات في قطاع الأحبار والطباعة والأجهزة المكتبية، موضحة أن نجاح إتمام هذه الصفقات إنما يدل على جاهزية السوق المصرية واستيعابها لجذب استثمارات في هذا القطاع.
وأوضحت الجمعية أن المعرض الدولي شهد إقبالاً غير متوقع من الزائرين، حيث حقق نحو 1800 زائر، فيما كان متوقعاً نحو 1200 زائر فقط، مضيفة أن الجمعية قررت إعادة التجربة والمشاركة في المعرض وإقامته في مختلف الدول الإفريقية.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس مجدي سفاري، أن المعرض شاركت فيه نحو 25 دولة أجنبية، منها: أستراليا، أسبانيا، فرنسا، الصين، نيجيريا، الهند والأردن، مشيراً إلى أن السوق المصرية واعدة في هذا القطاع ولديها فرص كبيرة لتعاظم حجم الاستثمارات فيه.
فيما أكد مقرر لجنة الإعلام بالجمعية أشرف فؤاد، أن هناك العديد من اللجان داخل الجمعية كل يعمل في تخصصه، حيث ستشهد تلك اللجان نشاطاً مكثفاً خلال الفترة القادمة في ضوء ما حققته من نجاحات كبيرة خلال المعرض، فعلي سبيل المثال ستقوم لجنة التدريب برئاسة المهندس مدحت كليب بوضع خطط تدريبية مكثفة من شأنها تنمية مهارات العاملين بالقطاع، كما ستعمل لجنة الرعاية الصحية برئاسة هاني العربي علي عقد العديد من الاتفاق والتعاقد للاهتمام بالجانب الصحي للعاملين واسرهم، وكذلك لجنة تنمية الموارد برئاسة المهندس عمر عبد المنعم التي ستقوم بوضع خطط إستراتيجية من شأنها تعظيم وتنمية موارد الجمعية للنهوض بها وترسيخ خطواتها بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مقرر لجنة التخطيط المهندس يحي صالح قام بوضع الإستراتيجيات الأساسية لإقامة هذا المعرض، فيما قامت لجنة المعارض والمؤتمرات بتنفيذ هذه الإستراتيجيات.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة تعظيم مشاركة الجمعية في كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية التي تهتم بقطاع الأجهزة المكتبية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، مديرية الجيزة، منحت الموافقة على تأسيس الجمعية في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ليؤسس بذلك عددًا من رجال الأعمال العاملين في قطاع الأجهزة المكتبية أول جمعية متخصصة بهذا المجال في مصر، تحت اسم “جمعية رعاية رجال الأعمال وكلاء ومستوردي وشركات الأجهزة المكتبية.
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية - محيط
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه…Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الخارجية ترد على "تقييم" برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر
علقت وزارة الخارجية على جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة الفرعية للاعتمادات الخارجية لمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مصر مؤخرًا، وما تضمنته من مطالبات من جانب الشهود ...Thu, 27 Apr 2017 11:53:47 GMT