أكدت جمعية “رعاية رجال الأعمال وكلاء ومستوردي وشركات الأجهزة المكتبية” نجاح أعمال المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا ومستلزمات الطباعة، الذي أقيم لأول مرة في مصر وعلى مستوى الشرق الأوسط، بمشاركة نحو 25 دولة أجنبية، وذي انتهت فعالياته أمس الأول.

وذكرت الجمعية - في بيان صحفي اليوم - أنه تم اتخاذ قرار بإعادة تنظيم المعرض في مصر العام القادم، نظراً لما حققه من نجاحات ملحوظة، حيث عقد آخر مرة في أسبانيا العام الماضي، مضيفة أنه تم خلال المعرض العديد من الصفقات التجارية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الصينيين والفرنسيين ومختلف الجنسيات في قطاع الأحبار والطباعة والأجهزة المكتبية، موضحة أن نجاح إتمام هذه الصفقات إنما يدل على جاهزية السوق المصرية واستيعابها لجذب استثمارات في هذا القطاع.

وأوضحت الجمعية أن المعرض الدولي شهد إقبالاً غير متوقع من الزائرين، حيث حقق نحو 1800 زائر، فيما كان متوقعاً نحو 1200 زائر فقط، مضيفة أن الجمعية قررت إعادة التجربة والمشاركة في المعرض وإقامته في مختلف الدول الإفريقية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس مجدي سفاري، أن المعرض شاركت فيه نحو 25 دولة أجنبية، منها: أستراليا، أسبانيا، فرنسا، الصين، نيجيريا، الهند والأردن، مشيراً إلى أن السوق المصرية واعدة في هذا القطاع ولديها فرص كبيرة لتعاظم حجم الاستثمارات فيه.

فيما أكد مقرر لجنة الإعلام بالجمعية أشرف فؤاد، أن هناك العديد من اللجان داخل الجمعية كل يعمل في تخصصه، حيث ستشهد تلك اللجان نشاطاً مكثفاً خلال الفترة القادمة في ضوء ما حققته من نجاحات كبيرة خلال المعرض، فعلي سبيل المثال ستقوم لجنة التدريب برئاسة المهندس مدحت كليب بوضع خطط تدريبية مكثفة من شأنها تنمية مهارات العاملين بالقطاع، كما ستعمل لجنة الرعاية الصحية برئاسة هاني العربي علي عقد العديد من الاتفاق والتعاقد للاهتمام بالجانب الصحي للعاملين واسرهم، وكذلك لجنة تنمية الموارد برئاسة المهندس عمر عبد المنعم التي ستقوم بوضع خطط إستراتيجية من شأنها تعظيم وتنمية موارد الجمعية للنهوض بها وترسيخ خطواتها بالسوق المصرية خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مقرر لجنة التخطيط المهندس يحي صالح قام بوضع الإستراتيجيات الأساسية لإقامة هذا المعرض، فيما قامت لجنة المعارض والمؤتمرات بتنفيذ هذه الإستراتيجيات.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القريبة القادمة تعظيم مشاركة الجمعية في كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية التي تهتم بقطاع الأجهزة المكتبية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، مديرية الجيزة، منحت الموافقة على تأسيس الجمعية في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ليؤسس بذلك عددًا من رجال الأعمال العاملين في قطاع الأجهزة المكتبية أول جمعية متخصصة بهذا المجال في مصر، تحت اسم “جمعية رعاية رجال الأعمال وكلاء ومستوردي وشركات الأجهزة المكتبية.