إعادة فتح اتجاه واحد بكوبرى شمال طرة بعد تركيب دعامات حديدية

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، فتح اتجاه واحد بكوبرى شمال طرة بعد الانتهاء من تركيب دعامات حديدية للكوبرى لتخفيف الأحمال والأحجام المرورية للسيارات التى ظهرت على محور الكورنيش ومنطقة المعادى.

وأعلنت الادارة العامة للمرور أنه على القادم من مناطق حلوان والمعادى عبر الكورنيش يرغب للدخول لمناطق الأوتوستراد الصعود لكوبرى شمال طره فيما لا يزال الاتجاه الأخر مغلق أمام الحركة المرورية بسبب كسر الفاصل المعدنى.

وتسمح إدارة مرور القاهرة بسير السيارات الملاكى فقط وليس النقل الثقيل أو المقطورات وتم فتح كوبرى طرة القادم من الكورنيش اتجاه الاوتوستراد وعلى قائدى السيارات القادم من الأوتوستراد إجبارى اتجاه كوبرى المعصرة للمتجه للكورنيش المعادى، وسط تدعيم المكان بكافة الخدمات ووضع العلامات الإرشادية والمثلثات بالطرق وتعريف المواطنين بالطرق البديلة.