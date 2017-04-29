شارك اليوم حسام باولو ومحمد مجدي ومحمد مسعد لاعبي فريق الزمالك في تدريبات المستبعدين من لقاء طنطا الذي أقيم بالأمس في الدوري الممتاز وانتهي بالتعادل السلبي.

وأدى أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر وأيمن حفني “تسخين” فقط على هامش مران المستبعدين ثم قام بعلاج مائي بالتأهيل في حمام السباحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء القادم في الدوري.