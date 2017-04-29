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بعد دخولهم في اعتصام مفتوح.. فتح باب تكليف الأطباء "الممتنعين عن التسجيل"
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

بعد دخولهم في اعتصام مفتوح.. فتح باب تكليف الأطباء "الممتنعين عن التسجيل"

السبت، 29 ابريل 2017 08:20 م

أعلن الدكتور هشام عطا مساعد وزير الصحة للموارد البشرية، عن موافقة الدكتور أحمد عماد، على فتح باب التسجيل مرة أخرى للأطباء، للتسجيل في حركة التكليف، وكتابة الرغبات، في الفترة من 2 حتى 9 مايو.

وأوضح مساعد وزير الصحة  أن فتح باب التسجيل يستهدف الأطباء الذين لم يتقدموا للتسجيل عند فتح باب التكليف في المدة المخصصة له.

وأوضح أن حركة تكليف الأطباء تتم بناء على احتياجات وزارة الصحة من الأطباء، في الأماكن الشاغرة بها، في كل وحدات الرعاية الأساسية، ويتم توزيع الأطباء بناء على مجموع الخريج في كلية الطب، وموقعه الجغرافي، بعد كتابة رغباتهم.

وكانت دفعة أطباء التكليف مارس 2017، أعلنت الدخول في اعتصام مفتوح، بعد وصول التفاوض مع المسئولين في وزارة الصحة إلى طريق مسدود.

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