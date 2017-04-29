أصيب 14 طالبا وطالبة بجامعة سوهاج في حادث تصادم حدث اليوم علي طريق جامعة سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل اثر تصادم بين ميكروباص وسيارة أجرة.

واصدر المركز الإعلامي لجامعة سوهاج بيانان باسماء الـ 14 طالبا وطالبة المصابين، واشار البيان انه في الواحدة والنصف ظهرًا وقعت حادثة نتيجة اصطدام سيارتين أحداها أجرة ميكروباص رقم 25844 والاخري ملاكي رقم 7247 .

أسفر الحادص عن إصابة كل من، الحسيني علي محمد - كلية هندسة، وياسر عباس مرسي - كلية الهندسة، خالد محمد عبد الرازق - كلية الهندسة، طه طلعت أنور - كلية تربية، يوسف محمد محمود- دبلومة اثار اسلامي، يثرب محمد محمود - دبلومة لغة عربية، مروة حسن محمود- دبلومة تربوية، ثناء تمام عز العرب- دبلومة تربوية، شيماء حسان محمود - دبلومة تربوية، مكرم سمير الديب- كلية الهندسة، كورولوس فؤاد - كلية الهندسة، عبد الله احمد محمد - كلية التربية، سارة سعد مهران- كلية الزراعة، علي محمد البدري - كلية هندسة.

وقد تم نقل الجميع الي المستشفي الجامعي والمستشفي العام لتقديم الاسعافات الاولية لهم تحت اشراف الدكتور صفا محمود، القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور مصطفي عبد الخالق، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفي الجامعي، وقد تم بالفعل خروج 11 طالبا وطالبة بعد التأكد من سلامتهم.

والابقاء علي كل من، سارة سعد مهران كلية الزراعة تحت الملاحظة ولا تحتاج تدخل جراحي، عبد الله احمد محمد كلية التربية لاجراء غرز سحرية بالوجه للتجميل، يثرب محمد محمود دبلومة لغة عربية لاجراء غرز سحرية بالوجه للتجميل.