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السد يتوج بطلاً لكأس قطر
السد القطري

السد يتوج بطلاً لكأس قطر

السبت، 29 ابريل 2017 08:17 م

توج فريق الكرة بنادي السد القطري بطلاً لكأس قطر، وذلك بعد فوزه على الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، باستاد جاسم بن حمد، بنادي السد.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، وتبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، حتى نجح السد في حسم المواجهة، ليحقق أول بطولة له منذ عامين.

وأحرز هدفي السد كل من الجزائري بغداد بونجاح، ومواطنه يوغرطا حمرون، في الدقيقتين 21 و73، بينما أحرز الأوزبكي راشيدوف هدف الجيش الوحيد في الدقيقة 39.

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