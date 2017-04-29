قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن القداس، الذي أقامه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ،اليوم السبت، وذلك في القرية الأوليمبية باستاد الدفاع الجوي، أشاع حالة من البهجة والروحانية والانصهار في حب الوطن .

وعربت والي - خلال مشاركتها في القداس، الذي أقامه البابا فرانسيس باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، في آخر أيام زيارته الرسمية للقاهرة عن سعادتها مع زملائها من الوزراء بحضور القداس الذي أقامه البابا، مشيرة إلى أن مصر كانت ممثلة في أبهى صورها من حكومة وأعضاء مجلس نواب ووزراء حاليين وسابقين و محافظين .

وتابعت أنها تأثرت بكلمات البابا فرنسيس الذي دعا لمصر وشعبها وجيشها وحكومتها وأعرب عن امتنانه لمصر، موضحة مدى تأثرها بدعائه ليبارك الله مصر الحبيبة، على ما قدمت على مدى تاريخها للأديان السماوية، وحمايتها للعائلة المقدسة، وكذلك قوله إن الإيمان الحقيقي يتمثل في الدفاع عن حقوق الآخرين بنفس القوة التي ندافع بها عن حقوقنا وأن التطرف الوحيد الذي يجوز هو التطرف في المحبة والرحمة.