قالت الحكومة التركية اليوم السبت، إن السلطات طردت أكثر من 3900 شخص من العاملين بالحكومة والجيش وقطاع الأمن فى أحدث عملية تطهير على نطاق واسع تتصل بمحاولة الانقلاب الفاشلة التى جرت العام الماضى.

وقالت الحكومة: “إن من بين المطرودين 1127 موظفا من وزارة العدل بينهم حراس سجون وموظفون و484 أكاديميا و201 من العاملين فى وزارة الشؤون الدينية، وكان قد تم استبعاد نحو 120 ألف شخص بالفعل من وظائف تتراوح من العمل الحكومى إلى القطاع الخاص كما اعتقل أكثر من 40 ألف شخص فى أعقاب محاولة الانقلاب”.

كما منعت السلطات السبت برامج المواعدة التلفزيونية التى تلقى شعبية واسعة، فى ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ الانقلاب الفاشل فى العام الفائت، على ما جاء فى مرسوم نشر فى الجريدة الرسمية.

وجاء فى المرسوم “فى خدمات البث الإذاعى والتلفزيوني، ان البرامج التى تتيح تعارف الافراد كى يجدوا صديقا لا يمكن إجازتها”. وسبق أن اعلنت الحكومة تأييد هذا الحظر.