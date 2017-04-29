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السبت 29 ابريل 2017 08:05 مساءً
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وزيرة الهجرة: زيارة بابا الفاتيكان لمصر"لطمة" على وجه الإرهاب
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم‎

وزيرة الهجرة: زيارة بابا الفاتيكان لمصر"لطمة" على وجه الإرهاب

السبت، 29 ابريل 2017 08:05 م
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها شعرت بفخر كبير عندما كانت تتابع القداس الإلهي الذي ترأسه بابا الفاتيكان، باستاد الدفاع الجوي.

وأضافت في مداخلتها الهاتفية ببرماج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن قداس بابا الفاتيكان بركة كبيرة إلى مصر، ومشهد رائع تابعه العالم كله، ومثل دعاية لمصر بأنها دولة أمن وسلام.

وأشارت نبيلة إلى أن بابا الفاتيكان بابا السلام أصر على زيارة مصر رغم محاولات عرقلة الزيارة بالعمليات الإرهابية التي استهدفت مصر، وتعد زيارته لطمة على وجه الإرهاب.

ولفتت نبيلة إلى أن البابا أصر على بداية حديثه بإلقاء السلام بالعربية وترديده تحيا مصر في نهاية كلمته بالعربية، وهى لفتات هامة تشير إلى أهمية الزيارة، خلصة بعد حديثه حول أن زيارته لمصر هي بمثابة “حج”.

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