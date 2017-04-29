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السبت 29 ابريل 2017 08:07 مساءً
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"بابا السلام" على ضفاف النيل.. صورة للتاريخ توثق زيارة فرانسيس لمصر
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"بابا السلام" على ضفاف النيل.. صورة للتاريخ توثق زيارة فرانسيس لمصر

السبت، 29 ابريل 2017 08:07 م

تداول نشطاء صورة لحظة مشاهدة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، جمال مدينة القاهرة ونيلها أثناء زيارته لمصر التى بدأت أمس الجمعة، والتي نالت غعجابهم .

وقام البابا بعدة لقاءات مهمة منها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور مؤتمر السلام برئاسة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وكذلك ترأس قداس فى استاد الدفاع الجوى اليوم السبت.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وداع بابا الفاتيكان، فى ختام زيارته لمصر التى استغرقت يومين، واصطحبه إلى مطار القاهرة الدولى

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