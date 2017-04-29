أشاد حزب “حماة الوطن ” بزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للقاهرة، والتي تعد بمثابة رسالة للعالم تؤكد مكانة مصر واستقرارها وأهميتها لكل دول العالم ، مشيدًا بالحديث الرائع من البابا فرانسيس عن مصر وشعبها وقائدها ودورها الريادي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، اليوم السبت، إن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للقاهرة، ولقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكلمة الرئيس السيسي، وكلمات البابا فرنسيس، وكلمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كشفت أن الجماعات الإرهابية التي تقوم بارتكاب الجرائم الإرهابية، بأنها بعيدة كل البعد عن جميع الأديان السماوية التي لا تعرف سوى السلام والتعايش السلمي بين جميع شعوب العالم.

وأكد رئيس الحزب أن زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة بعثت برسائل للعالم كله وبكلمات واضحة وصريحة، بأن مصر بلد السلام والأمن والاستقرار ومهد الحضارات والأديان السماوية وأنها دولة نموذجية للتعايش السلمي بين أصحاب الرسالات السماوية، مضيفا أن بابا الفاتيكان هو رجل محب وعاشق لمصر وشعبها و يكفى جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم أن قداسته أنهى كلمته قائلا تحيا مصر وهذا دليل قاطع على حبه واحترامه لمصر وشعبها.

وأضاف الفريق الهريدي أن البابا فرانسيس أعطى لمصر وشعبها حقها في جميع كلماته خلال هذه الزيارة التاريخية لمصر، مؤكدًا أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح مصر والمنطقة والأمن والسلم الدولي.

وأشار الهريدي إلى أن هذه الزيارة سيكون لها مردود إيجابي يشمل كافة الجوانب سواء أن كانت السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية و زيادة روابط الصلة بين الشعوب والديانات، مؤكداً أنها لاقت ترحيبا كبيراً ، وأن وسائل الإعلام العالمية اهتمت بالزيارة التي شكلت دعاية سياحية كبيرة.