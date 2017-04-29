حزب «حماة الوطن»: زيارة بابا الفاتيكان لمصر تؤكد أهمية مصر للعالمالسبت، 29 ابريل 2017 07:53 م
أشاد حزب “حماة الوطن ” بزيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للقاهرة، والتي تعد بمثابة رسالة للعالم تؤكد مكانة مصر واستقرارها وأهميتها لكل دول العالم ، مشيدًا بالحديث الرائع من البابا فرانسيس عن مصر وشعبها وقائدها ودورها الريادي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.
وقال الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، اليوم السبت، إن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للقاهرة، ولقاءاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكلمة الرئيس السيسي، وكلمات البابا فرنسيس، وكلمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كشفت أن الجماعات الإرهابية التي تقوم بارتكاب الجرائم الإرهابية، بأنها بعيدة كل البعد عن جميع الأديان السماوية التي لا تعرف سوى السلام والتعايش السلمي بين جميع شعوب العالم.
وأكد رئيس الحزب أن زيارة بابا الفاتيكان للقاهرة بعثت برسائل للعالم كله وبكلمات واضحة وصريحة، بأن مصر بلد السلام والأمن والاستقرار ومهد الحضارات والأديان السماوية وأنها دولة نموذجية للتعايش السلمي بين أصحاب الرسالات السماوية، مضيفا أن بابا الفاتيكان هو رجل محب وعاشق لمصر وشعبها و يكفى جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم أن قداسته أنهى كلمته قائلا تحيا مصر وهذا دليل قاطع على حبه واحترامه لمصر وشعبها.
وأضاف الفريق الهريدي أن البابا فرانسيس أعطى لمصر وشعبها حقها في جميع كلماته خلال هذه الزيارة التاريخية لمصر، مؤكدًا أن زيارة بابا الفاتيكان لمصر ناجحة وحققت جميع أهدافها لصالح مصر والمنطقة والأمن والسلم الدولي.
وأشار الهريدي إلى أن هذه الزيارة سيكون لها مردود إيجابي يشمل كافة الجوانب سواء أن كانت السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية و زيادة روابط الصلة بين الشعوب والديانات، مؤكداً أنها لاقت ترحيبا كبيراً ، وأن وسائل الإعلام العالمية اهتمت بالزيارة التي شكلت دعاية سياحية كبيرة.
-
نجاة حنان مطاوع من موت محقق بعد تصادم سيارتها بمقطورة
تعرضت الفنانة حنان مطاوع إلى حادث سير كبير، بعد تصادم سيارتها مع سيارة مقطورة تسير بشكل عكسى، ولكنها نجت منها دون التعرض لأى إصابات. وكتبت حنان عبر حسابها بموقع ...Fri, 28 Apr 2017 11:50:49 GMT
-
«روشتة» الأسد للقضاء على الحرب الأهلية في سوريا
أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الطريق لإعادة الأمان إلى سوريا هو إيقاف دعم الإرهابيين من الخارج والمصالحة بين كل السوريين. وأوضح الأسد خلال لقاء مع قناة ...Fri, 28 Apr 2017 10:22:06 GMT
-
بالفيديو.. الأرصاد: تقلبات جوية «حادة»
قال وحيد سعودي، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الوقت الحالي يعتبر النصف الأول من فصل الربيع والذي يُعرف عنه بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، ...Fri, 28 Apr 2017 08:25:52 GMT
-
الإسماعيلي يصطدم بالمصري في ديربي القناة
يلتقى الإسماعيلى مع المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد حرس الحدود ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام، فى مباراة صعبة ...Fri, 28 Apr 2017 07:56:23 GMT
-
البترول: توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير
أعلنت وزارة البترول اليوم ، أن القطاع نجح في إطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة بمدينتى الدلنجات وأبوالمطامير بمحافظة البحيرة، بخلاف مناطق ومدن شبراخيت وزاوية غزال ...Fri, 28 Apr 2017 08:30:34 GMT
-
الاقتصادية لقناة السويس: تطوير ميناء غرب بورسعيدFri, 28 Apr 2017 07:56:22 GMT
-
الزمالك يواجه طنطا اليوم بالجولة الـ26 من الدوري
فى مهمة ليست سهلة كما وصفها الجهاز الفنى للزمالك يحل فى الرابعة من عصر اليوم الجمعة، الفريق الأبيض ضيفًا على طنطا، باستاد غزل المحلة فى قلعة الفلاحين، ضمن منافسات ...Fri, 28 Apr 2017 07:29:54 GMT
-
مزج هذه الأطعمة سوياً يعرضك لأضرار صحية - محيط
يعتقد كثيرون أن مزج الأطعمة المختلفة مع بعضها البعض يحقق تنوعاً في العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وأنه أمر لا ضرر فيه، بل تقوم عليه…Thu, 27 Apr 2017 18:49:02 GMT
-
الأمن يقتحم «البؤر الإجرامية».. ويضبط 1364 «هارباً»
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وإحكام السيطرة الأمنية. واقتحمت قوات الأمن، على ...Fri, 28 Apr 2017 11:34:32 GMT