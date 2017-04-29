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الكنيسة الكاثوليكية: يجب استثمار زيارة بابا الفاتيكان في الترويج السياحي لمصر
بابا الفاتيكان يصل استاد الدفاع الجوي

الكنيسة الكاثوليكية: يجب استثمار زيارة بابا الفاتيكان في الترويج السياحي لمصر

السبت، 29 ابريل 2017 07:47 م

قال الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية: إن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أكد أن التطرف الوحيد المسموح به هو تطرف المحبة مشددًا على أن الشعب المصرى شعب طيب ومتسامح، وليس متطرفاً، وعلاقات الصداقة تجمع بين أفراد الشعب المصرى مسلميه وأقباطه.

وأضاف “جريش” خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج «صالة التحرير» الذى يُذاع على قناة «صدى البلد» أنه يجب استثمار زيارة بابا الفاتيكان سياحيًا والترويج لمصر شمالاً وجنوباً، خاصة أن العالم رأى هذه الزيارة وشاهد الأمان فى الشوارع ولذلك يجب الاستفادة من هذه اللقطات.

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