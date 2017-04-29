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محافظ السويس يتفقد أعمال رصف طريق السخنة
اللواء أحمد حامد، محافظ السويس،‎

محافظ السويس يتفقد أعمال رصف طريق السخنة

السبت، 29 ابريل 2017 07:41 م
محيط: أ. ش. أ

تفقد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق السويس- السخنة حتى تقاطع طريق القطامية القديم لمسافة 16 كيلومترا.

وقرر المحافظ إيقاف الأعمال بالطريق لحين عمل الإشارات واللافتات التحذيرية على الطريق لتأمين السيارات القادمة من وإلى السويس ، وكذلك وضع اللافتات المرورية والإشارات الضوئية لتوجيه السائقين ليلا بأي تحويلات جديدة على طريق السخنة - الزعفرانة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأعطى محافظ السويس توجيهات لوكيل إدارة المرور العميد سامح فؤاد بمتابعة التحويلات المرورية وإيقاف العمل وعمل الإرشادات واللافتات المرورية خلال 24 ساعة، محذرا من سحب الأعمال من الشركة المنفذة خلال 48 ساعة إذا لم تلتزم بتنفيذ التعليمات.

كما أعطى المحافظ تعليماته لرئيس حي عتاقة العميد عبد الرحمن حسين بإزالة أي أكشاك أو إشغالات على طريق السخنة بدون تراخيص أو أي تعد على الطريق.

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