محافظ الدقهلية يتفقد أعمال قافلة طبية لأهالي قرية البجلات بمنية النصرالسبت، 29 ابريل 2017 07:39 م
تفقد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي يرافقه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سعد عبداللطيف مكي اليوم السبت أعمال القافلة الطبية التي تنفذها مديرية الصحة بالمحافظة لأهالي قرية البجلات التابعة لمركز منية النصر بدءا من اليوم وتستمر حتى الغد الأحد بمركز طب الأسرة بالقرية، وذلك ضمن خطه القوافل العلاجية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية للمناطق الريفية والأكثر احتياجا.
وتضم القافلة عيادات في تخصصات الباطنة، والنساء، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والرمد، والأنف والأذن، والعظام، والأسنان، وتنظيم الأسرة، إلى جانب 82 طبيباً، وهيئة تمريض، وصيدلية تضم 140 صنفا من الأدوية تصرف مجانا، وتقوم بتوقيع الكشف الطبي والفحوصات الطبية والأشعة المعملية على المرضى من أهالي القرية.
وتفقد المحافظ أقسام ووحدات العلاج بمركز طب الأسرة واستمع إلى مقترحات ومطالب المواطنين بشأن دعم المركز بالأطباء وبعض الأجهزة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
وشدد على ضرورة تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين فى أماكن إقامتهم من خلال تسيير القوافل لتقديم الرعاية للمواطنين خاصة بالقرى النائية والتي تعاني من نقص الخدمات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد امتدادا للقوافل لتشمل جميع قرى المحافظة، خاصة التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات.
والتقى المحافظ بالمواطنين المترددين على القافلة واطمئن على الخدمات المقدمة لهم والعلاج اللازم وقد عبروا عن امتنانهم وشكرهم لهذه الجهود، كما أمر المحافظ بتحويل طفل إلى مستشفى المنصورة الدولي وسرعة إجراء جراحة عاجلة له وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، وذلك بعد استماعه لشكاوى عدد من المواطنين من بينهم ولي أمر التلميذ “بلال .م.ب” (10 سنوات) من أبناء القرية، ويحتاج إلى عملية جراحية لاستئصال اللوزتين ولا تسمح ظروف أسرته بتكاليف العملية والعلاج.
وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بسرعة التجاوب مع حالة الطفل ونقله إلى المستشفى وإجراء العملية له وتوفير كافة أوجة الرعاية والعناية الصحية والعلاجية على نفقة الدولة، ومتابعة حالته حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.
كما وجه بضرورة الاهتمام بالنظافة بموقع مركز طب الأسرة الذي تقام فيه القافلة وأن يتم استغلال المساحات الفارغة بفناء المركز لعمل حدائق وأماكن انتظار للمرضى والمترددين عملا على راحتهم.
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