مكرم محمد أحمد: الكفاءات الشبابية سمة التغييرات الصحفية المقبلة

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن الدفع بالكفاءات الشبابية سيكون سمة التغييرات الصحفية المقبلة، مشيرا إلى مواصلة التنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدورات التدريبية لاتحاد الصحفيين الأفارقة بحضور الكاتب الصحفي محفوظ الأنصاري، في أول يوم عمل لمكرم محمد أحمد في مقر المجلس الأعلى بماسبيرو.

وأكد رئيس مجلس تنظيم الإعلام أن إجمالي عدد المتدربين بلغ ألفي صحفي، وأن مصر جزء من إفريقيا وقضيتنا مشتركة.

وقال إنه التقى أيضا مع نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة لبحث تدريب الصحفيين الأفارقة، ووضع برنامج لتدريب وتأهيل وتبادل الخبرات لتكون النقابة شريكا فى العمل مع المجلس.

كان مكرم محمد أحمد قد شارك فى فعاليات المؤتمر الشهري الثالث للشباب في الإسماعيلية حيث طالب بضرورة الاستعانة بالشباب في المواقع القيادية بالدولة.