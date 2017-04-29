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احتجاجات شعبية في مدن روسية على ترشح بوتين لفترة رئاسية رابعة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

احتجاجات شعبية في مدن روسية على ترشح بوتين لفترة رئاسية رابعة

السبت، 29 ابريل 2017 07:20 م
وكالات

ذكرت قناة “سكاي نيوز” إن عدة مدن روسية شهدت اليوم احتجاجات على ترشح الرئيس فلاديمير بوتن المحتمل لولاية رابعة في الانتخابات المقررة العام المقبل، وحمل متظاهرون شعار “طفح الكيل”.

ودعت منظمة “روسيا المفتوحة” بزعامة قطب تجارة النفط المناهض لبوتين ميخائيل خودوركوفسكي إلى خروج مسيرات للاحتجاج على ترشح بوتين، رغم أن الأخير لم يعلن ما إذا كان يخطط للترشح مجددا أم لا.

وتجمع مئات الأشخاص في متنزه بالعاصمة موسكو ثم تحركوا في اتجاه مبنى حكومي قريب، حاملين رسائل تدعو بوتين إلى عدم الترشح في انتخابات الرئاسة المقررة عام 2018.

وفي سان بطرسبرج اعتقلت قوات الأمن العشرات كما تحدثت منظمات حقوقية عن اعتقالات أخرى في عدد من المدن بينهم 20 في تولا و14 في كيميروفو.

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