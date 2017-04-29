انتحر الممثل الأمريكى الشاب مايكل مانتينوتو البالغ من العمر 35 عاما.

وقد كشفت جريدة “الإندبندنت” البريطانية، عن عثور شرطة واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية على مايكل ميتًا فى سيارته، التى تواجدت فى أحد الشوارع بواشنطن.

وأكدت الشرطة وفقا للجريدة العالمية أن الممثل العالمي الشاب قد انتحر بالفعل بإطلاق النار على نفسه.

وأفردت الصحيفة العالمية تقرير لها عن السيرة الذاتية للفنان الراحل، فى تقرير لها، حيث يبلغ من العمر 35 عامًا، هو نجم فيلم ديزنى الشهير المعجزة الذى صدر عام 2004، وحقق شهرة كبيرة بسببه، وكانت لديه تجربة تمثيلية قصيرة، لأنه كان يركز فى لعبة الهوكى، وبالفعل احترفها لسنوات طويلة.