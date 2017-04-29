 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 07:59 مساءً
روابط سريعة
انتحار ممثل أمريكي أطلق النار على نفسه
مايكل مانتينو

انتحار ممثل أمريكي أطلق النار على نفسه

السبت، 29 ابريل 2017 07:27 م

انتحر الممثل الأمريكى الشاب مايكل مانتينوتو البالغ من العمر 35 عاما.

وقد كشفت جريدة “الإندبندنت” البريطانية، عن عثور شرطة واشنطن فى الولايات المتحدة الأمريكية على مايكل ميتًا فى سيارته، التى تواجدت فى أحد الشوارع بواشنطن.

وأكدت الشرطة وفقا للجريدة العالمية أن الممثل العالمي الشاب قد انتحر بالفعل بإطلاق النار على نفسه.

وأفردت الصحيفة العالمية تقرير لها عن السيرة الذاتية للفنان الراحل، فى تقرير لها، حيث يبلغ من العمر 35 عامًا، هو نجم فيلم ديزنى الشهير المعجزة الذى صدر عام 2004، وحقق شهرة كبيرة بسببه، وكانت لديه تجربة تمثيلية قصيرة، لأنه كان يركز فى لعبة الهوكى، وبالفعل احترفها لسنوات طويلة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3