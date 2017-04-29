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مصرع نجل المنتج عمرو مكين في حادث سيارة
المنتج عمرو مكين

مصرع نجل المنتج عمرو مكين في حادث سيارة

السبت، 29 ابريل 2017 07:10 م

أعلن المنتج المصري عمرو مكين، زوج الفنانة سناء يوسف، عن وفاة نجله الأكبر أنور عبر صفحته على «فيس بوك» في حادث سيارة.

مكين كتب ناعيا نجله: «الحمد والشكر لله توقف ابني أنور عن التدخين نهائيا إنا لله وإنا إليه راجعون».

المنتج المصري كتب عبر صفحته على «فيس بوك» دعاء للمتوفي، وانهالت الدعوات عليه بالصبر والسلوان لفقدان نجله، والدعاء له بالرحمة.

عمرو مكين تزوج منذ عامين من الفنانة سناء يوسف وأنجب منها ابنه الأصغير ياسين، وسط انتقادات الجمهور وخاصة أنها تصغره بأكثر من 30 عاما.

سناء يوسف وعمرو مكين

نجل عمرو مكين

سناء يوسف

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