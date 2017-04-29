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الرئاسة: سنواصل العمل مع بابا الفاتيكان لنشر التسامح
الرئيس عبدالفتاح السيسي وبابا الفاتيكان

الرئاسة: سنواصل العمل مع بابا الفاتيكان لنشر التسامح

السبت، 29 ابريل 2017 07:04 م

ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم السبت، البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، في مطار القاهرة، بعد انتهاء زيارته التاريخية لمصر، التي أكدت عمق وتميز العلاقات بين مصر والفاتيكان، وبعثت برسالة سلام وتسامح إلى العالم أجمع.
وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان لها، إن هذه الزيارة، التي تتواكب مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفاتيكان، إنما تؤكد أهمية مواصلة جهود إرساء السلام، من خلال تعزيز الحوار بين الأديان، والإنصات لصوت الاعتدال الذي تعبر عنه القيادات الروحية العظيمة مثل قداسة البابا فرانسيس، الذي أدخل السعادة والفرح إلى الشعب المصري بزيارته التاريخية لمصر.
وأعربت رئاسة الجمهورية مرةً أخرى عن عميق تقديرها لشخص البابا، مؤكدة عزمها مواصلة العمل معه من أجل تكريس التسامح والسلام والتعايش المشترك بين كل  شعوب العالم ودياناته ومذاهبه، وكذلك الا​ستمرار في بذل أقصى الجهد في التصدي للفكر المتطرف والقضاء عليه، من خلال إعلاء قيم احترام وقبول الآخر والتعاون والبناء، لما فيه خير الإنسانية كلها.‎

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