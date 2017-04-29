 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 08:04 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. كيف أصبح شكل بنات أحمد زاهر
أحمد زاهر

شاهد.. كيف أصبح شكل بنات أحمد زاهر

السبت، 29 ابريل 2017 07:02 م

دخلت ليلى وملك ابنتا الفنان احمد زاهر في مرحلة الشباب؛ حيث نشرت “ليلى”، صورة حديثة تجمعها بوالدها وشقيقتيها ملك ومنى.

ليلى وملك، اللتان اشتركتا من قبل في سلسلة أفلام “عمر وسلمى”، قد بدتا بملامح مختلفة تماما، وذلك بعد أن دخلتا في مرحلة الشباب.

يذكر أن أحمد زاهر لديه 4 بنات هن “ملك وليلى ومنى ونور”، وقد اشتركت ابنتيه ملك وليلى في عدد من الأعمال الفنية في طفولتهما.

وعن علاقة زاهر ببناته قال، في ‘حدى لقاءاته التليفزيونية: “أنا بالظبط شخصية عادل إمام في عريس من جهة أمنية، مبستحملش حد يقرب من بناتي خالص، اللي يقرب ده أمه داعية عليه”.

وأضاف: “أنا مش متخيل اليوم اللي كل واحدة هتتجوز فيه، يعني أنا أقعد أربي بنت 20 سنة وبعدين واحد يجي ياخدها على الجاهز ويمشي؟، دي بنتي!”.

ليلي أحمد زاهر

أحمد زاهر وبناته

أحمد زاهر

احمد زاهر وبناته

عقيقة ابنة احمد زاهر

احمد زاهر

ليلى احمد زاهر

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3