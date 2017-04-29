دخلت ليلى وملك ابنتا الفنان احمد زاهر في مرحلة الشباب؛ حيث نشرت “ليلى”، صورة حديثة تجمعها بوالدها وشقيقتيها ملك ومنى.

ليلى وملك، اللتان اشتركتا من قبل في سلسلة أفلام “عمر وسلمى”، قد بدتا بملامح مختلفة تماما، وذلك بعد أن دخلتا في مرحلة الشباب.

يذكر أن أحمد زاهر لديه 4 بنات هن “ملك وليلى ومنى ونور”، وقد اشتركت ابنتيه ملك وليلى في عدد من الأعمال الفنية في طفولتهما.

وعن علاقة زاهر ببناته قال، في ‘حدى لقاءاته التليفزيونية: “أنا بالظبط شخصية عادل إمام في عريس من جهة أمنية، مبستحملش حد يقرب من بناتي خالص، اللي يقرب ده أمه داعية عليه”.

وأضاف: “أنا مش متخيل اليوم اللي كل واحدة هتتجوز فيه، يعني أنا أقعد أربي بنت 20 سنة وبعدين واحد يجي ياخدها على الجاهز ويمشي؟، دي بنتي!”.