اعتمدت رئيس الإذاعة المصرية نادية مبروك، خطط شبكات الإذاعة للاحتفال بعيد العمال يوم الاثنين المقبل.

وقالت رئيس الإذاعة، اليوم السبت إن خطط الاحتفالات تركز على مجموعة من المحاور الأساسية، منها إلقاء الضوء على قيمة العمل وأهمية تجويده، وجهود الدولة في رعاية العمال وإقامة المشروعات الكبرى التي تحقق رخاء العمال وسعادة المواطن، كما تركز الخطة أيضا على إبراز النماذج الناجحة من العمال، وإلقاء الضوء على مجالات تميزها وغيرها من الموضوعات التي تشمل الرعاية الاجتماعية للعاملين والدعوة لتطوير الإنتاج وتحديث آلياته.

وأوضحت أن كل شبكة إذاعية أعدت خطتها التي تتناسب مع طبيعة خطابها الإعلامي، وأن الاحتفالية تستمر علي مدار اليوم، حيث تقدم شبكة البرنامج العام فترات مفتوحة ودراما وبرامج منها (تحيا مصر) و(مساء الخير يا مصر)، والملفات الدرامية (وقل اعملوا) بطولة زوزو نبيل وحمزة الشيمي، ومن ضيوف فترات البرنامج العام الدكتور سعد اللاوندي، والدكتورة بسنت فهمي، الدكتور سالم عبد الجليل، والأنبا يوحنا قلته.

كما تطوع شبكة القرآن الكريم مجموعة من برامجها وفتراتها للاحتفال بالمناسبة من خلال استضافة مجموعة من العلماء لإلقاء الضوء علي قيمة العمل وحث المولي تبارك وتعالي عليه ومطالبة الرسول الكريم باتقانه.

وتحتفل شبكة صوت العرب بالمناسبة من خلال مجموعة من الفترات منها (صباح الخير ياعرب) و(الأيد الشغالة) و(تعظيم سلام) و(ياسادة يا كرام)، بينما تستضيف شبكة الشرق الأوسط الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي حول قيمة الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، والناقدة خيرية البشلاوي عن الأعمال الفنية التي تناولت العمل، كما تقدم شبكة الشباب والرياضة فترات (ياللا نبنيها)، و(دراماتيكا)، و(عيش المهنة).

كما تقدم إذاعات الشبكة الإقليمية، احتفالية بالمناسبة فتقدم إذاعة شمال سيناء (عمال بلدنا)، وإذاعة القناة فترة (القناة الآن)، وإذاعة وسط الدلتا (المرأة والعمل)، وإذاعة جنوب سيناء (بداية الطريق)، وإذاعة مطروح (الأيد الشغالة)، وإذاعة شمال الصعيد (فيها حاجة حلوه)، وإذاعة إسكندرية وفترة (عمار يا إسكندرية) وإذاعة الوادي الجديد (حديث الواحة) و(رجال وجبال).