"قضاة مصر" يقرر الصمت حول المرشحين للهيئات القضائيةالسبت، 29 ابريل 2017 07:02 م
قال المستشار حازم رسمي المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قرر عدم التعليق أو إصدار أي تصريحات صحفية أو إعلامية، علي إرسال الهيئات القضائية أسماء مرشحيها لرئاسة الجمهورية أو وجود خلافات مع مجلس القضاء الأعلي ووزارة العدل، حتي انعقاد الجمعية العمومية والمحدد لها 5 مايو المقبل بدار القضاء العالى.
وأضاف رسمي أن النادي يصر علي استمرار الدعوات لعقد جمعيات عمومية طارئة للقضاة، وعقد جمعية عمومية أخرى لمحكمة النقض، والتي ستكون قراراتها ملزمة للجميع.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت فى عددها الصادر، أمس الجمعة، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة، الأربعاء الماضي، والخاص بتعديل مواد طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل رقم 13 لسنة 2017.
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