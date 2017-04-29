كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، فاتورة النفقات التى يصرفها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو وزوجته سارة فى الحلويات والمكسرات، وكذلك السندوتشات التى يتناولونها.



وأوضح تقرير مشتريات ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن مكتب نتانياهو ينفق أموالا طائلة على شراء الجرائد والمكسرات والحلويات والسندوتشات.

وقالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية وموقع “مكور” الإخبارى، أن ديوان رئيس الحكومة، نشر تقرير التعاقدات التى أجراها المكتب مع الجهات التجارية لعام 2015، واتضح من التقرير الذى حصر فى التعاقدات غير السرية أن الديوان ينفق أموالا طائلة على شراء الجرائد والمكسرات والحلويات.

وجاء فى التقرير أن مكتب نتنياهو أنفق 330 مليون شيكل أى نحو 86 مليون دولار فى إطار تعاقداته غير السرية مع مزودى خدمات تجارية، وعند النظر إلى بنود التقرير يتبين أن المكتب أنفق نحو 80 مليون شيكل أى حوالى 20 مليون دولار على تعاقدات مع عملاء مؤقتين.

ومن المصاريف الملفتة فى التقرير، إنفاق عشرات آلاف الشواكل على سندويتشات لحراس رئيس الحكومة، ونحو 38 ألف شيكل لشراء المكسرات أى 10 آلاف دولار، ونحو 50 ألف شيكل على الملابس أى ما يعادل 13 آلف دولار.

الجدير بالذكر أن كشف التقرير جاء فى سياق حرية تداول المعلومات للمكاتب الحكومية بنشر التقارير المالية لتعزيز الشفافية أمام المواطنين، وفى ما بعد تحول إلى إجراء إلزامى تفرضه وزارة العدل.