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الانتهاء من استخراج 756 بطاقة رقم قومي للسيدات في الوادي الجديد
بطاقة رقم قومي

الانتهاء من استخراج 756 بطاقة رقم قومي للسيدات في الوادي الجديد

السبت، 29 ابريل 2017 06:51 م
محيط: أ. ش. أ

انتهى فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، من استخراج 756 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بقري ومدن المحافظة، خاصة النائية.

وقالت نادية عزمي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة - في تصريح اليوم السبت - إنه تم تسليم تلك البطاقات للسيدات والفتيات في القرى، بالتنسيق مع الرائدات الريفيات، بهدف خدمة المرأة خاصة غير المتعلمة في القرى.

وأضافت أن الفرع يستكمل خلال الفترة الحالية حملة ” طرق الأبواب “، لتوعية السيدات الريفيات بالحالة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، وضرورة ترشيد النفقات، واستطلاع أرائهن في قانون الأحوال الشخصية، والتهديدات التي تتعرض لها البلاد في الداخل والخارج.

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