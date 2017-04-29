انتهى فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، من استخراج 756 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بقري ومدن المحافظة، خاصة النائية.

وقالت نادية عزمي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة - في تصريح اليوم السبت - إنه تم تسليم تلك البطاقات للسيدات والفتيات في القرى، بالتنسيق مع الرائدات الريفيات، بهدف خدمة المرأة خاصة غير المتعلمة في القرى.

وأضافت أن الفرع يستكمل خلال الفترة الحالية حملة ” طرق الأبواب “، لتوعية السيدات الريفيات بالحالة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، وضرورة ترشيد النفقات، واستطلاع أرائهن في قانون الأحوال الشخصية، والتهديدات التي تتعرض لها البلاد في الداخل والخارج.