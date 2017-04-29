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شمال سيناء تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام
طلاب - امتحانات

شمال سيناء تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام

السبت، 29 ابريل 2017 06:49 م
محيط: أ. ش. أ

استعدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام، والتي تبدأ اعتبارا من غد الأحد.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم المهندسة ليلى مرتجى، أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات التعليمية، بحضور كل من مدير عام الشئون التنفيذية في المديرية طارق الترامسي، ومدير الشئون المالية والإدارية محمد عودة، ومديري الإدارات النوعية في المديرية، إلى جانب رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين محمد أبو هاني، لمناقشة تجهيزات جميع المدارس من حيث اللجان ووصول أوراق الإجابة والأسئلة إلي مقر الكنترولات وتجهيز الاستراحات والأثاث وغير ذلك من التجهيزات الخاصة بأعمال الامتحانات.

ومن المقرر أن تبدأ غدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام بالنسبة لصفوف النقل بالثانوي العام والفني (زراعي – صناعي – تجاري) والنقل الإعدادي العام والصف الثالث الإعدادي المهني، والصفين الثاني والثالث الابتدائي، وجميع سنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي تربية خاصة (بصري وسمعي).

كما تجرى امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي اعتبارا من يوم 3 مايو المقبل، وتجرى امتحانات الصف السادس الابتدائي، اعتبارا من يوم 7 مايو المقبل، كما تجرى امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام وصفوف النقل الإعدادي المهني اعتبارا من يوم 8 مايو المقبل.

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