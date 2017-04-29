ذكرت صحيفة الاتحاد الإمارتية أن الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بوزارة الداخلية فى دولة الإمارات أصدرت تأشيرتى دخول لإيمان عبد العاطى، المعروفة إعلاميا بأسمن فتاة فى العالم، وشقيقتها شيماء أمس، لتسهيل دخولهما من أجل متابعة حالة إيمان الطبية.

وقال شامشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة “فى بى إس” المالكة لمستشفى برجيل، نقلا عن صحيفة الاتحاد الإمارتية، أن كل التجهيزات كاملة بالمستشفى والخاصة بنقلها، حيث تم تجهيز طائرة طبية خاصة مستأجرة، مع فريق الإخلاء الطبى، بعد إنجاز الترتيبات اللوجستية وبها جميع المعدات المتعلقة بالطوارئ من التنفس الصناعى، وأسطوانات الأكسجين، والأدوية، وسيكون هناك حوالى 13 شخصا مصاحبين للمريضة، بالإضافة إلى الطيار وفريقه.

من جانبها أكدت شيماء شقيقة إيمان، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنها تستعد للسفر لدبى خاصة بعد اتهامها مؤخرا بالتسبب فى الضرر لأختها واستدعاء الشرطة لها بسبب إعطائها بعض الماء، مضيفة: “لم يعطونا موعدا بعد لسفرنا، ومستشفى سيفى تحاول تشويه صورتى بسبب محاولتى إنقاذ أختى ونقلها لاستكمال العلاج فى دبى”.