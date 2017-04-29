 Moheet on google
السبت 29 ابريل 2017 08:04 مساءً
روابط سريعة
الإمارات تصدر تأشيرتى دخول لأسمن امرأة وشقيقتها وتجهز طائرة طبية لنقلها
ايمان عبدالعاطي اضخم امرأة

الإمارات تصدر تأشيرتى دخول لأسمن امرأة وشقيقتها وتجهز طائرة طبية لنقلها

السبت، 29 ابريل 2017 06:44 م

ذكرت صحيفة الاتحاد الإمارتية أن الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب بوزارة الداخلية فى دولة الإمارات أصدرت تأشيرتى دخول لإيمان عبد العاطى، المعروفة إعلاميا بأسمن فتاة فى العالم، وشقيقتها شيماء أمس، لتسهيل دخولهما من أجل متابعة حالة إيمان الطبية.

وقال شامشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة “فى بى إس” المالكة لمستشفى برجيل، نقلا عن صحيفة الاتحاد الإمارتية، أن كل التجهيزات كاملة بالمستشفى والخاصة بنقلها، حيث تم تجهيز طائرة طبية خاصة مستأجرة، مع فريق الإخلاء الطبى، بعد إنجاز الترتيبات اللوجستية وبها جميع المعدات المتعلقة بالطوارئ من التنفس الصناعى، وأسطوانات الأكسجين، والأدوية، وسيكون هناك حوالى 13 شخصا مصاحبين للمريضة، بالإضافة إلى الطيار وفريقه.

من جانبها أكدت شيماء شقيقة إيمان، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنها تستعد للسفر لدبى خاصة بعد اتهامها مؤخرا بالتسبب فى الضرر لأختها واستدعاء الشرطة لها بسبب إعطائها بعض الماء، مضيفة: “لم يعطونا موعدا بعد لسفرنا، ومستشفى سيفى تحاول تشويه صورتى بسبب محاولتى إنقاذ أختى ونقلها لاستكمال العلاج فى دبى”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3