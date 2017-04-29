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ضبط 7 أطنان من الأعلاف الفاسدة‎ في الإسكندرية
ضبط سيارة محملة بالاعلاف الفاسدة

ضبط 7 أطنان من الأعلاف الفاسدة‎ في الإسكندرية

السبت، 29 ابريل 2017 06:45 م
محيط: أ. ش. أ

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية، من ضبط تاجر وبحوزته 7 أطنان من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين عن حيازة تاجر لكمية كبيرة الأعلاف الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك، حيث تم مداهمة مخزن يمتلكه وضبط بداخله 7 أطنان من الأعلاف.

واعترف التاجر بحيازته للمضبوطات التي تم التحفظ عليها ، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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