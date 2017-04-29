ضبط 7 أطنان من الأعلاف الفاسدة‎ في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية، من ضبط تاجر وبحوزته 7 أطنان من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين عن حيازة تاجر لكمية كبيرة الأعلاف الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك، حيث تم مداهمة مخزن يمتلكه وضبط بداخله 7 أطنان من الأعلاف.

واعترف التاجر بحيازته للمضبوطات التي تم التحفظ عليها ، وباشرت النيابة العامة التحقيق.