اختتمت في جامعة أسيوط اليوم السبت فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإنعاش حالات الإصابات، والتي نظَمها قسم العظام والكسور بكلية الطب بالجامعة بالتعاون مع الجمعية الدولية لجراحة العظام في الفترة من 27 - 29 أبريل الجاري، وذلك ضمن وقائع المؤتمر السنوي الثاني للوحدات المتخصصة بالقسم، برعاية رئيس الجامعة الدكتور أحمد جعيص.

وقال رئيس القسم الدكتور فيصل فهمي، اليوم، إن الدورة التي عقدت بمركز إنعاش القلب الرئوي بالمستشفى الجامعي الرئيسي، شهدت مشاركة وفد يضم 6 علماء من مختلف جامعات الهند وعلى رأسهم رئيس الجمعية الدولية لرعاية مرضى الحالات الحرجة والإصابات، إلى جانب حضور نحو 30 طبيبا متدربا من جامعات القاهرة، وعين شمس، والزقازيق، والإسكندرية ومن مستشفى القصر العيني.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم جلال ذكي، الأستاذ بقسم جراحة العظام والكسور بالقسم والمشرف على الدورة، أن الهدف من الدورة هو تحسين الخدمة الطبية المقدمة للحالات الحرجة وذلك من خلال تدريب الأطباء على التدخل السريع وإنقاذ حياة المصابين من مختلف الأعمار والذين يتعرضون لحالات تهدد حياتهم بالخطر، مشيراً أن الدورة تم إعدادها خصيصاً للكوادر الطبية التي تقوم بالمشاركة في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة للحالات الحرجة والإصابات.

بدوره، صرح الدكتور محمود بدران، المدرس بقسم العظام والكسور ومنظم الدورة، أن الدورة تضمنت بعض المحاضرات النظرية التي شملت توضيح أسس الفحص الأولي لحالات الإصابات، وآليات تقديم الرعاية العاجلة والمتكاملة لبعض الحالات الحرجة مثل حالات الكسور العام، والحروق وضربات الشمس، والنزيف والجروح، وإصابات العظام والمفاصل، وحالات الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال حديثي الولادة والرضع والمسنين، وحالات إصابة الجهاز التنفسي، والأزمات القلبية، وإصابات المخ والأعصاب.

وحول الجانب العملي، أوضح بدران أنه تم عرض نماذج للتدريب على التعامل مع كل حالة حسب التشخيص، كما تم التدريب على تركيب الأنابيب الحنجرية والمحاليل الوريدية وأنابيب الصدر.