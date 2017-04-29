كلَّف محافظ الإسكندرية محمد سلطان رئيس حي وسط بإيقاف موظف بالإدارة الهندسية عن العمل وتحويله للنيابة الإدارية؛ لإهماله في القيام بمهام عمله وتقاعسه عن تأديتها.

وأوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن الموظف تغيب لفترات طويلة، ما أدى إلى عدم تنفيذ توصيات جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء للعقار رقم 108 بشارع ممفيس - الإبراهيمية بوسط المدينة، وعدم رده على شكوى تخص عقار مخالف آخر، مما نتج عنه الإضرار بالصالح العام وعدم تنفيذ أحكام القانون.

وأكد البيان أنه تبين من خلال التحقيق أن الموظف المشار إليه أعلاه امتنع عن الرد على شكوى مقدمه من أحد المواطنين بشأن تضرره من استيلاء البلطجية على العقار رقم 19 بشارع طاهر باشا بالحضرة القبلية وهدمه وإعادة بنائه، مما أدى إلى تأخر التعامل مع الشكوى السالفة من قبل أجهزة الحي.

وبناء على ما تبين من خلال التحقيقات، أمر المحافظ بتوقيع أقصى عقوبة على الموظف وتحويله إلى النيابة الإدارية بعد خصم أجره، ليكون عبرة لأي موظف يقوم بتأخير شكاوى المواطنين، مما يؤدي إلى الإضرار بالصالح العام.