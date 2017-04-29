تعادل فريق لايبزيج الألمانى أمام إنجولشتات بدون أهداف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدورى الألمانى “بوندزليجا”، ليقترب بايرن ميونخ من حسم لقب المسابقة.

ويبتعد بايرن ميونخ المتصدر عن الوصيف لايبزيج بـ7 نقاط وفى حالة فوزه سيكون الفارق 10 نقاط، مع تبقى 3 جولات فقط على النهاية.

ويلتقى بايرن ميونخ متصدر جدول البوندزليجا فى السادسة والنصف مساء أمام فولفسبورج على ملعب الأخير، وفى حال فوز الفريق البافارى سيتوج رسميا باللقب.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول البوندزليجا برصيد 70 نقطة ، بفارق 7 نقاط عن الوصيف لايبزيج برصيد 63 نقطة.