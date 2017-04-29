أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، أن القوات العراقية ستستعيد الجانب الأيمن من الموصل بالكامل قبل حلول شهر رمضان، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تحرير المدينة خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

ونقلت قناة “العربية” الإخبارية اليوم السبت، عن الغانمي قوله إن “القوات الأمنية تعرضت إلى ثلاث هجمات بمواد كيمياوية من قبل تنظيم داعش في الجانب الأيمن من الموصل”، مضيفا أن “التحالف الدولي لديه علم بذلك”.

وتابع أن تلك الهجمات “تسببت بحالات طفح في الجلد، وتم إسعاف بعض الحالات واتخذت تدابير الحيطة والحذر في حال تكررت هذه الهجمات”.

وأكد الغانمي أن “القوات تسيطر على 40% من البلدة القديمة، ونسبة ما يسيطر عليه “داعش” داخل أيمن الموصل يقدر بحوالي 35%”، مضيفا أن “مناطق نفوذ داعش داخل عموم العراق تصل إلى 3.8% من مساحة العراق الكلية”.

وحول مكان تواجد زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي، أكد الغانمي أن المعلومات الاستخبارية تشير إلى تنقله المستمر على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، نافيا في الوقت ذاته تواجد قوات قتالية برية أمريكية في العراق.

وكانت القوات العراقية، المدعومة من التحالف الدولي، استعادت أكثر من نصف مساحة الجانب الغربي للموصل، وسط تراجع لقدرات التنظيم القتالية.