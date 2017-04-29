وصفت صحيفة “الجورنال” الإيطالية زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مصر بـ”الناجحة تماما”، وقالت: “رسول السلام يعود فى غاية السعادة لروما”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة انتهت بنجاح بعد مغادرة بابا الفاتيكان مصر بسلام، وأثبتت أن مصر بلد الأمان، واستطاع البابا نقل رسالة أمل من شأنها أن تساعد الشعب المصرى على التغلب على الإرهاب، كما أن البابا دعم الكنيسة القبطية.

وغادر البابا فرنسيس مطار القاهرة الدولى متوجها إلى روما، عقب زيارة للبلاد استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى وكبار المسئولين بالدولة.

ووصل بابا الفاتيكان، مصر أمس الجمعة وكان فى استقباله المهندس إسماعيل شريف رئيس الوزراء وشيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى، وانتقل بعد ذلك إلى قصر الاتحادية الرئاسى، وعقد لقاء مع الرئيس السيسى، ثم توجه بابا الكنيسة الكاثوليكية فى العالم، إلى الجامع الأزهر، والتقى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب.

وتعد زيارة البابا هذه لمصر، هى الأولى منذ الزيارة التي أجراها بها البابا السابق يوحنا بولس الثانى عام 2000، وستساهم هذه الزيارة فى تحسين العلاقة بين الفاتيكان والأزهر.