أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم السبت، إعادة فتح طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي (طريق طيبة)، بعد إغلاقه بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار محافظ قنا - في بيان - إلى رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق بين مركز إدارة الأزمات بالمحافظة وجميع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات الخدمية المعنية لمتابعة أي مستجدات للموقف.

وكان المحافظ أعلن في بيان سابق إغلاق طريق “قنا – الأقصر” الصحراوي الشرقي “طريق طيبة” اليوم السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة.