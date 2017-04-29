هبط فريق سندرلاند إلى دورى الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” بعد خسارته أمام بورنموث بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما، اليوم السبت، بملعب “ستاديوم أوف لايت”، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

جاء هدف بورنموث الوحيد عن طريق جوشوا كينج فى الدقيقة 88 من عمر المباراة، وهو الفوز الذى رفع رصيد بورنموث إلى 41 نقطة فى المركز العاشر، بينما توقف رصيد سندرلاند عند 21 نقطة فى المركز العشرين والأخير، ويكون أول الهابطين لدورى الدرجة الأولى.

وتعد هذه المرة الأولى التى يهبط فيها سندرلاند إلى دورى الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” منذ 10 سنوات، أما ديفيد مويس المدير الفنى لنادى سندرلاند، فقاد الفريق للهبوط إلى دورى الدرجة الأولى بعد 3 سنوات، و11 شهرًا من تعيينه مدربًا لمانشستر يونايتد خلفًا للسير أليكس فيرجسون.