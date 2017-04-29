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إغلاق طريق في قنا بسبب سوء الأحوال الجوية
طقس سيء - رياح شديدة - سوء الاحوال الجوية

إغلاق طريق في قنا بسبب سوء الأحوال الجوية

السبت، 29 ابريل 2017 06:19 م
قنا: أحمد زكي

قال محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، أنه تم غلق طريق “قنا – الأقصر” الصحراوي الشرقي “طريق طيبة” اليوم السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة.
وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق بين مركز إدارة الأزمات بالمحافظة وجميع غرف العمليات بمجالس المدن والمديريات الخدمية المعنية لمتابعة أي مستجدات للموقف، مطالبا المواطنين إتباع التعليمات واتخاذ الحذر لحين انتهاء موجة الطقس السيئة.

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