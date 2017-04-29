حقق فريق هال سيتى، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد المحمدى، تعادلاً مثيراً مع ساوثهامبتون بدون أهداف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، بملعب “سانت ميريز” معقل ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وأنقذ ايلدين جاكوبوفيتش حارس هال سيتى، فريقه من هزيمة محققة، بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة، التى شهدت مشاركة أحمد المحمدى على مدار الـ 90 دقيقة.

هذا التعادل رفع رصيد هال سيتى إلى 34 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 41 نقطة في المركز التاسع.

كما سقط فريق ستوك سيتي الذي يلعب ضمن صفوفه رمضان صبحي نجم منتخب مصر في فخ التعادل السلبي أيضا أمام نظيره ويستهام يونايتد في نفس الجولة .

أما ستوك سيتي فوصل رصيده للنقطة 40 في المركز الثاني عشر متساوياً مع ليستر سيتي الذي جاء في المركز الحادي عشر.

بينما رفع ويست هام يونايتد رصيده للنقطة 39 في المركز الرابع عشر.