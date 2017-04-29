التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مارتن كوبلر المبعوث الأممي لدعم ليبيا والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المصرية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني بين الأشقاء الليبيين.

وتناول اللقاء استعراض وتبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الوفاق الوطني .

وأكد الفريق محمود حجازي حرص الدولة المصرية على تسوية الأزمة الليبية في إطار توافق ليبي مبني على الثوابت الوطنية وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ومصالح الشعب الليبي العريق .

وعبر المبعوث الأممي عن اعتزازه بالجهود المصرية الداعمة للحوار وتحقيق الاتفاق السياسي والتوافق حول القضايا المطروحة ، وأكد على أهمية استمرار تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تواجهها ليبيا في المرحلة الحالية وخلق أفق سياسي يجمع مختلف الفصائل والقوى الفاعلة في ليبيا .