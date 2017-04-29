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أبوهشيمة: مجمع سوهاج لمواد البناء يستوعب ٣ آلاف عامل
ابوهشيمة

أبوهشيمة: مجمع سوهاج لمواد البناء يستوعب ٣ آلاف عامل

السبت، 29 ابريل 2017 06:11 م
محيط– محمد منصور

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس شركة أسمنت المصريين إن مجمع مواد البناء في سوهاج يضم 7 مصانع متخصصة في مواد البناء والتشييد ومنها مصنع للأسمنت ومصنع للحوائط الأسمنتية ومصنع للخرسانة الجاهزة وخط إنتاج للطوب الأسمنتي على مساحة مليون متر مربع بالإضافة لتخصيص 2 مليون متر مربع للمحجر وتبلغ طاقته الإنتاجية 6000 طن يوميا ومن المتوقع أن يستوعب 3 آلاف عامل .. مشيرا إلى أن المشروع تبلغ تكاليفه الإجمالية 6 مليارات جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال عامين.

وأكد أبوهشيمة لوسائل اعلام أن التواجد بالصعيد جاء بناء على توجيهات الرئيس السيسي لتعويض أهله عن سنوات الحرمان وننتظر قانون الاستثمار الجديد لجذب رؤوس الأموال لمحافظات الصعيد.

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