الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة عن "حرمة المال العام"

وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان “حرمة المال العام وثواب صيانته وتنميته”.

وناشدت الأوقاف - جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، معربة عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وحذرت وزارة الأوقاف من أنها قد تستبعد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة، مع وضع نص الخطبة الاسترشادية للجمعة المقبلة في وقت لاحق على موقع الوزارة الإلكتروني للاستفادة منه.