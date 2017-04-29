أعلن حسام البدرى المدير الفني للنادى الأهلى على قائمة الفريق لمواجهة الانتاج الحربي المقررر لها غدا الاحد على ستاد السلام بالجولة ال26 من مسابقة الدورى العام.

وجاءت القائمة كالتالى :

شريف واكرامي ومحمد الشناوي، احمد فتحي وسعد سمير ورامي ربيعه وعلي معلول عاشور عمرو السوليه و جونيور اجاي وسليماني كوليبالي واحمد حمودي ومحمد هاني و حسام غالي عمرو جمال و كريم نيدفيد ووليد سليمان ونجيب و ميدو جابر وحسين السيد وعبدالله السعيد .