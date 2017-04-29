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الأهلى يضم 21 لاعبا في قائمته لمواجهة الانتاج الحربي
الاهلي

الأهلى يضم 21 لاعبا في قائمته لمواجهة الانتاج الحربي

السبت، 29 ابريل 2017 06:15 م

أعلن حسام البدرى  المدير الفني للنادى الأهلى  على قائمة الفريق لمواجهة الانتاج الحربي المقررر لها غدا الاحد على ستاد السلام بالجولة ال26 من مسابقة الدورى العام.
وجاءت القائمة كالتالى :

شريف واكرامي ومحمد الشناوي، احمد فتحي  وسعد سمير ورامي ربيعه وعلي معلول عاشور عمرو السوليه و جونيور اجاي وسليماني  كوليبالي واحمد حمودي ومحمد هاني  و حسام غالي عمرو جمال و كريم نيدفيد ووليد سليمان ونجيب و ميدو جابر وحسين السيد وعبدالله السعيد .

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