"عبدالغفار": بحث تخصيص قروض تعليمية لتمويل البعثات الخارجيةالسبت، 29 ابريل 2017 05:57 م
عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور عزالدين أبوستيت أمين المجلس ، وذلك بمقر الوزارة.
وأكد عبدالغفار على أهمية التعاون بين الجامعات الخاصة والبنوك فى مجال تمويل البحوث العلمية..مشيرا إلى أنه بصدد الاتفاق على تخصيص قروض تعليمية لتمويل البعثات الخارجية لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ، ووجه الوزير أعضاء المجلس بمزيد من التعاون بهدف تمويل قروض للدراسة بالخارج.
وشدد عبدالغفار على ضرورة التسويق الجيد للتعليم المصرى فى الخارج بهدف جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وذلك فى ظل المنافسة الشديدة التى تشهدها الجامعات المصرية فى الفترة الحالية ، مشيرا إلى مبادرة مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لتسويق التعليم المصرى بالدول العربية والإفريقية من خلال تنظيم معرض بدولة الكويت خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج في تسويق هذه البرامج.
وبحث المجلس تقارير لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، وأوصى بضرورة عدم زيادة المصروفات الدراسية عن 10% على الطلاب الجدد بالجامعات الخاصة خلال العام الجامعى القادم 2017/ 2018 .. وفوض المجلس الوزير في اعتماد قرارات اللجان الفرعية لبدء الدراسة.
وأوصى المجلس بضروة قيام اللجان الفرعية بتقديم تقاريرها الأولية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر..كما اعتمد محضر اجتماع لجنة شئون الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية وتمت الموافقة على إنشاء إدارة للوافدين بكل جامعة مختصة بشئون طلاب الوافدين بالتنسيق مع رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة بهدف وضع آلية لزيادة أعداد الوافدين بكل من الجامعات الخاصة والحكومية.
واعتمد المجلس محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا والعلاقات الخارجية للجامعات الخاصة والأهلية حيث تمت الموافقة على بدء الدراسة ببرنامج هندسة الميكاترونيكس بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية ، وذلك اعتبارا من العام الدراسي القادم 2017/ 2018.
وأوصى المجلس ببدء الدراسة بجامعة المستقبل في برنامج الماجستير في تخصص هندسة الاتصالات متسعة النطاق الترددي، وبرنامج دبلوم تقنية هندسة الاتصالات (نقل البيانات) وذلك اعتبارا من العام الدراسى القادم 2017/ 2018.
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