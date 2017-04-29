وزير النقل يشهد احتفال السكك الحديدية بعيد العمالالسبت، 29 ابريل 2017 06:29 م
شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم السبت احتفال النقابة العامة للسكك الحديدية بعيد العمال ؛
وذلك بحضور اللواء مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات الهيئة وأعضاء النقابة العامة وعدد كبير من العاملين بورش الفرز حيث أقيم الاحتفال في ورش الفرز بالشرابية.
وأعرب عرفات ، خلال الاحتفال ، عن تقديره لجهود جميع العاملين بالسكك الحديدية الذين يعملون في كافة الظروف..قائلا : “إنه سيتم تدعيم الورش بكافة قطع الغيار المطلوبة التي يجب أن تكون وفق لقياسات الجودة العالية وأن يتم استلامها من قبل لجان فنية متخصصة من أجل الارتقاء بمنظومة الصيانة الخاصة بالسكك الحديدية وخاصة صيانة الجرارات والعربات والارتقاء بمنظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتصل عام 2022 إلى 25 مليون طن سنويا”.
وفيما يتعلق بالمشاكل الخاصة بالعمال والتي تم عرضها عليه .. أكد وزير النقل على أهمية الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم ، مطالبا بتقديم تقرير عن الرعاية الصحية الموجودة داخل الورش.
وقال عرفات : إن الاهتمام بالعنصر البشري من أولويات الوزارة حيث يعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية..مطالبا العمال بضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة القادمة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية التي تخدم ملايين المواطنين يوميا.
وفي نهاية اللقاء مع العاملين بورشة الفرز .. قام وزير النقل بتقديم شهادات التكريم لعدد من العاملين والفنيين المتميزين بالورشة.
وتعتبر ورش الفرز بمنطقة الشرابية هي الورش الرئيسية للسكك الحديدية حيث يتم بها الصيانة الدورية لجميع الجرارات بمختلف أنواعها ، وتقع على مساحة 375 فدانا ويبلغ عدد العمالة بها حوالي 1600 عامل ، وتعتبر الورشة الرئيسية لصيانة أسطول الجرارات العاملة بشبكة السكك الحديدية.
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