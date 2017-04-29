أعلنت وزارة الأوقاف عن تنظيم مسابقة لتصحيح المفاهيم الخاطئة باللغات المختلفة، وذلك للأئمة، وخريجي أقسام وكليات اللغات، والمدرسين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ولطلاب الجامعة المجيدين للغات، وكذلك للمتسابقين من داخل مصر وخارجها.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أن تنظيم المسابقة يأتي في إطار دور الوزارة لمواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة إلى مختلف دول العالم، حيث قامت الوزارة بحركة ترجمة واسعة، بلغت أكثر من خمسين مترجما جديدا من إصداراتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إضافة إلى إعادة طباعة العديد من الإصدارات التي تم ترجمتها قبل ذلك، ولتنمية الثقافة الدينية الوسطية الصحيحة لدى المتحدثين باللغات المختلفة، وتشجيعا لحركة الترجمة والتواصل الثقافي.

وأوضح البيان أن آخر موعد للتسجيل، هو 15 مايو على أن يقوم المتسابق بعمل ملخص لكل كتاب من الكتب المسجلة أمام لغته، على ألا يقل عن 3 صفحات ولا يزيد عن 5 صفحات مع تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كل لغة لتقييم الملخصات وتتم مقابلة أفضل المتسابقين لمناقشتهم في ملخصاتهم وفي محتوى الكتب.

وأشار إلى أن الفائز الأول في كل لغة له جائزة قدرها ثلاثون ألف جنيه، و الثاني عشرون ألف جنيه، و الثالث عشرة آلاف جنيه و يشترط للحصول على الجائزة الأولى حصول المتسابق على 70% من الدرجات وذلك لكل لغة على حدة.

وطالبت الوزارة الراغبين في الاشتراك في المسابقة التقدم ببياناتهم على موقع الوزارة وتسجيل كافة البيانات مبينة أن موضوعات المسابقة تشمل حماية الكنائس في الإسلام والدين والدولة والتيسير في الحج والتعايش السلمي وتجديد الفكر الديني وفقه الصوم والصلاة والزكاة والحوار الإسلامي المسيحي والحوار في الإسلام.