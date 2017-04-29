تكريم الفائزين بجوائز جامعة جنوب الوادي في يوم المعلمالسبت، 29 ابريل 2017 05:52 م
نظمت جامعة جنوب الوادي احتفالية عيد العلم السنوية الرابعة 2017 لتكريم الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2017 تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة وبحضور الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وقال منصور - في تصريح اليوم السبت - إن الجامعة دائما تفخر بعلمائها الذين يبذلون كل الجهد لإعلاء اسم جامعة جنوب الوادي بين الجامعات المصرية كما أن البحث العلمي هو أساس تقدم الأمم، مشيدا بالتطور الذي شهدته الجامعة في هذا المجال مما انعكس على وضع الجامعة وترتيبها على كافة المستويات.
وأكد أن الجامعة تحرص على توفير سبل التمويل والمساعدة في حدود الإمكانيات المتاحة كما حرصت الجامعة على التعاون مع جهات خارجية لتمويل البحث العلمي مثل الاتحاد الأوروبي وهيئة التبادل العلمي وغيرها من المؤسسات والهيئات البحثية التي تسعى للباحث المصري لجديته وكفاءته.
من جهته، قال الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن الجامعة تقدر العلم والعلماء، حيث أن هذا هو الطريق الوحيد للوصول إلي التقدم والسير في ركب الأمم المتحضرة مما يسهم في إعداد العقول الواعدة التي تسهم في بناء وتحقيق التنمية للوطن.
واستعرض نائب رئيس الجامعة الجوائز المقدمة في احتفالية عيد العلم هذا العام وطرق الاختيار التي اعتمدت على معايير واضحة مثل النشر في المجلات العلمية وسهولة الحصول على تلك الأبحاث ومدى الاستشهاد بها.
بدورها ، قالت طروب طلبة مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث إن لجنة فض مظاريف نتيجة التحكيم لجوائز الجامعة برئاسة الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أعلنت عن أسماء الفائزين بالجوائز للعام الجامعي 2016 وأسفرت عن فوز الدكتور محمد محجوب عزوز بجائزة الجامعة للتفوق والدكتور عرفات احمد توغان بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الأساسية والدكتور عبد الله عبد الحي عبد العلى بجائزة الجامعة التشجيعية للعلوم الهندسية.
كما فاز الدكتور أحمد أبو بكر عبد المنعم بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الزراعية البيطرية والدكتور أكرم فتحي مصطفى بجائزة أحسن عمل مؤلف، كما فاز 181 بجائزة الجامعة للنشر العلمي من 302 بحث تقدموا في هذا العام من كليات العلوم والطب البيطري والطب البشرى والهندسة والزراعة والتمريض والآداب والآثار والتربية النوعية.
وكرم الدكتور عباس منصور العاملين بالإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث نظرا لجهدهم المتميز وتسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة.
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