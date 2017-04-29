قاد الثنائي مارسيلو وكريستيانو رونالدو فريقهما ريال مدريد لعبور عقبة فالنسيا في الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “لا ليجا”.

واعتلى ريال مدريد الصدارة وحده مؤقتاً بعدما رفع رصيده للنقطة 81 في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف برشلونة بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 42 في المركز الثاني عشر.

وكان رونالدو قد افتتح التسجيل في الدقيقة 27 برأسية متقنة إثر عرضية مميزة من الظهير الأيمن داني كارفاخال.

وحقق رونالدو بهدفه رقما قياسيا جديدا، عندما أصبح أفضل هداف في تاريخ البطولات الأوروبية الكبرى رافعا رصيده الى 367 هدفا، محطما رقم الانجليزي جيمي غريفز (366 هدفا)، وأصبح رونالدو على بعد 4 أهداف من الوصول الى حاجز 400 هدف مع ريال مدريد في جميع المسابقات.

وفشل رونالدو في تعزيز رصيده من الأهداف في المباراة عندما أضاع ركلة جزاء صدها حارس فالنسيا دييجو ألفيس في الدقيقة 57.

وتصدى دييجو ألفي حارس مرمى فريق فالنسيا لركلة جزاء سددها كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني من اللقاء، ليصبح بذلك أكثر حارس مرمى تصديًا لركلات الجزاء أمام النجم البرتغالي، بإنقاذه 3 من أصل 4 سددها رونالدو.

وأشارت شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم إلى أن دييجو بات أكثر حارس مرمى في تاريخ الدوري الإسباني تصديًا لركلات الجزاء برصيد 22 ركلة.

من جانبها، قالت شبكة “سكواكا” إن دييجو ألفيس بات أيضًا أكثر حارس مرمى في الدوريات الخمسة الكبرى تصديا لركلات الجزاء، بتصديه إلى 12 ركلة جزاء منذ موسم 2012 ـ 2013.

وكاد فالنسيا يحرم ريال مدريد من الفوز عندما نفذ قائده داني باريخو كرلة حرة في المقص العلوي الأيمن لمرمى ريال مدريد في الدقيقة 82.

إلا أن البرازيلي مارسيلو قال الكلمة الأخيرة في المباراة بالدقيقة 86 بعدما اخترق من الناحية اليسرى وسدد كرة هزت شباك فالنسيا ومنح فريقه 3 نقاط ثمينة.