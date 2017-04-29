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السبت 29 ابريل 2017 06:37 مساءً
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البابا تواضروس يصل إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر كهنة أوروبا
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يصل إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر كهنة أوروبا

السبت، 29 ابريل 2017 06:36 م

وصل إلى مطار ميلانو اليوم السبت البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية للمشاركة في مؤتمر كهنة الكنيسة المصرية بأوروبا والذي تقام فعالياته في ضيافة إيبارشية ميلانو.

ويرافق قداسة البابا خلال الزيارة الأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية والقس أنجيلوس إسحق سكرتير البابا تواضروس.‎

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