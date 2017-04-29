تعثر فريق بروسيا دورتموند في فخ التعادل السلبي أمام نظيره كولن في الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم “بوندسليجا” في اللقاء الذي أقيم بملعب سيجنال أيدونا بارك معقل الأول.

واحتل بتلك النتيجة دورتموند المركز الثالث برصيد 57 نقطة بينما وصل رصيد كولن للنقطة 42 في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى تمكن فريق فيردر بريمن من مواصلة صحوته في الدوري الألماني بعدما استطاع تحقيق فوزاً مستحقاً على نظيره هيرتا برلين في نفس الجولة

وحسم بريمن فوزه منذ الشوط الأول عن طريق لاعبيه فين بارتلز الذي سجل أول الأهداف في الدقيقة 9 وأضاف ماكس كروز الهدف الثاني في الدقيقة 15.

وبتلك النتيجة رفع بريمن رصيده للنقطة 45 قافزاً للمركز السادس وتوقف رصيد برلين عند النقطة 46.

أما اللقاء الثالث فقد استطاع فريق بروسيا مونشنجلادباخ من تحقيق فوزاً مثيرا وصعبا على نظيره ماينز بهدفين مقابل هدف .

افتتح التسجيل اللاعب لارس ستيندل في الدقيقة 31 وأضاف الثاني نيكو شولز في الدقيقة 46.

وقلص الفارق لماينز اللاعب يوشينوري موتو في الدقيقة 89.

وصل بهذا الانتصار فريق جلادباخ للنقطة 42 في المركز التاسع وتوقف رصيد ماينز عند النقطة 33 في المركز الثالث عشر.