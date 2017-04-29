أحالت وزارة الأوقاف أمس الشيخ عبدالله رشدي إمام مسجد السيدة نفيسة إلى التحقيق لإخلاله بواجبه الوظيفي في أداء عمله حسب نص بيان الوزارة، بعد أن تكرر الظهور الإعلامي للإمام مؤخرا في عدد من القنوات الفضائية للرد في عدد من القضايا منها الحجاب والهجوم على الأزهر فضلا عن مناظرته الشهير لإسلام بحيري قبل عامين.

لم يكن رشدي الوحيد الذي أحيل للتحقيق من قبل وزارة الأوقاف فكانت الوزارة قد حققت من قبل مع آخرين لأسباب مختلفة، فضلا عن إحالة عبد الله رشدي بعد مناظرته لبحيري قبل عامين إلى الرقابة والتقويم بوزارة الأوقاف لظهوره وقتها دون الحصول على إذن من الوزير.

صبري عبادة للنيابة

وفي بداية إبريل الحالي قرّرت الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الأوقاف إحالة الشيخ صبري عبادة مستشار رئيس قطاع المديريات إلى النيابة لاعتدائه على المفتش العام بالوزارة الدكتور محمد عبد اللطيف محمد أثناء تأدية عمله بمنطقة أبو كبير، خلال فترة الانتخابات التكميلية للبرلمان وعبادة أحد مرشحيها.

وقال الوزارة إن عبد اللطيف المفتش العام بالوزارة كان يؤدي عمله في متابعة المساجد ومنع استخدامها في الدعاية الانتخابية، وهو ما لم يقبله الشيخ صبري عبادة، فتطاول على المفتش سبًّا وقذفًّا، فتقدم المفتش بشكوى رسمية للوزارة، وبعد أخذ أقوال الشاكي تمت إحالة الموضوع إلى النيابة لإتمام التحقيقات، بعد أن أحالته إلى لجنة القيم.

انتقاد المحافظ

في الإسماعيلية قبل أكثر من شهرين أحالت الأوقاف الشيخ مجدي بدران إمام أحد مساجد المحافظة إلى التحقيق بعد انتقاده لمحافظ الإسماعيلية ومسؤولي الصحة بها، فقال خلال خطبة الجمعة إنهم تقاعسوا في إنقاذ والدته مطالبا إياهم بالاهتمام بالصحة كما يهتمون بالمنتخب الوطني، فقررت الوزارة التحقيق معه ونقله من المسجد.

وقال وكيل الأوقاف إن منابر المساجد ليست لتصفية الحسابات، وإنما هي لنشر الدين الوسطي الصحيح المعتدل، والالتزام بنص الخطبة الوزارية، وسوف يتم فتح تحقيق بشأن هذا الأمر.

الخروج عن النص

وكان الخروج عن نص الخطبة هو سبب إحالة محمد عزت إمام مسجد التوبة بالسويس للتحقيق، لحديثه عن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب خلال خطبة الجمعة فبراير الماضي، فاعتبر الإمام أن الحضري رمزاً وقدوة للشباب عليهم أن يحتذوا به، وكانت الخطبة حينها عن الشهامة والنجدة وإغاثة الملهوف.

في مايو من العام الماضي أحالت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية 15 إمام مسجد وعامل إلى الشئون القانونية للتحقيق معهم في مخالفات قاموا بها يوم الجمعة الماضية، مما تسبب في تعطل خطبة الجمعة، ومخالفة القواعد التي وضعتها وزارة الأوقاف، فشمل تقرير لجنة المتابعة أن الأئمة خالفوا موضوع خطبة الجمعة فضلا عن التطرق للحديث عن السياسة وموضوعات أخرى.

أما الطلاق فكان سبب إحالة إمام مسجد مجمع الفردوس بمدينة المنصورة، بعد حديثه خلال خطبة الجمعة أن “الطلاق يقع بالنية ولا يشترط أن يكون عند المأذون لأن ذلك للتوثيق فقط، مفيش حاجة اسمها الطلاق عند المأذون فقط، لأنه إذا قال الرجل لزوجته أنتِ طالق وكان في نيته الطلاق وقع الطلاق فورًا ولا يشترط أن يكون موثقًا عند المأذون”.

وعقب ذلك قرر الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، إحالة إمام المسجد إلى التحقيق لأنه “خالف موضوع الخطبة المقررة من وزارة الأوقاف، كما أنه تحدث في أمور تثير البلبة والرأي العام وعليها خلاف ديني، وحق التعليق في تلك الأمور وحسمها تكون لدار الإفتاء المصرية ومشيخة الأزهر”.

الشيخ “ميزو”

أحد هؤلاء المغضوب عليهم من وزارة الأوقاف كان الشيخ محمد عبد الله نصر الشهير بـ”ميزو” بعد هجوم الأخير على صحيح البخاري وتصريحاته المثيرة للجدل وإدعائه أنه المهدي المنتظر، وكان أحد تلك التصريحات وصفه لصحيح البخاري بأنه “مسخرة للإسلام والمسلمين” وأن البخاري سب الرسول وغير ذلك، فرد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ميزو لا علاقة له بالأوقاف وأن حديث أمثاله من الجهلاء باسم الدين عار على الثقافة الإسلامية.

وقال “جمعة” إن التطاول على ثوابت الأمة تحتاج وقفة، وأن ميزو غير مصرح له ولن نصرح لأمثاله المتطاولين على ثوابت الإسلام بالخطابة، مطالبًا وزارة الداخلية ومشيخة الأزهر أن يطبقوا أحكام القانون والقبض عليه.

عبد الله رشد